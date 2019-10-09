Найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток: як назвати дитину

Обрати ім'я для новонароджених – справа відповідальна. З можливими варіантами імен батьки ознайомлюються ще задовго до появи малюка на світ. Читайте далі та дізнайтеся, якими іменами варто називати дітей.

Одні батьки керуються принципом: як корабель назвеш, так він і попливе. Інші твердо переконані: не ім'я прикрашає людину, а людина ім'я. А які імена варто обрати залежно від місяця народження дитини, що вони символізують та як позначаються на характері?

І ще: Щеплення від грипу для дітей і дорослих: коли треба пройти вакцинацію

Ситуації, коли батьки місяцями не могли обрати ім'я малюку через забобони або власну упередженість, напевно, відійшли у минуле, адже ми живемо в час цифрових технологій. Інформація, що допоможе швидко зважити всі за і проти є у відкритому доступі.

Як місяць народження дитини позначається на її характері?

Напевно, ніхто не заперечуватиме, що характер та темперамент – вроджені ознаки людини, які лишаються сталими протягом всього життя. Місяць народження – один з головних "причин" цієї типологічної приналежності. Відтак, обираючи ім'я, дуже важливо зважати на місяць народження дитини.

Зима (грудень, січень, лютий). "Зимові" малюки відрізняються особливим характером. Вони сильні, вольові, цілеспрямовані та вперті. Тому обираючи "ніжне" та "м'яке" ім'я, ви дотримуєтеся певного балансу.

Весна (березень, квітень, травень). "Весняні" дітлахи особливо чутливі та уразливі. Часто їм не вистачає твердості в характері та рішучості. Щоб ім'я не стало віддзеркаленням їхнього темпераменту, обирайте з потужним звучанням.

Літо (червень, липень, серпень). "Літні" малюки сповнені неабиякої сили та впевненості, мають рішучий характер та віру у власні перемоги. Понад усе люблять ризикувати й приймати поспішні рішення. Їхнє ім'я повинно бути втіленням сили та мужності.

Осінь (вересень, жовтень, листопад). "Осінні" дітлахи раціональні та практичні. Досить швидко йдуть на контакт з незнайомими людьми, і так само швидко в них розчаровуються. Відтак, поновити довіру та приязне ставлення буде вкрай складно. Імена таких малюків не повинні суперечити їхньому особливому характеру.

Найпопулярніші імена у 2018 році

За інформацією прес-служби Міністерства юстиції України, найпопулярнішими іменами у 2018 році для хлопчиків були Матвій, Дмитро, Максим, Марко, Олександр, Артем, Андрій, Іван, Владислав, а для дівчаток – Злата, Софія, Єва, Кіра, Яна, Марія, Вікторія, Анастасія, Поліна. Утім, не обійшлося й без екзотичних. До прикладу, хлопчиків називали Гамлет, Сонцемір, Мадяк, Космос, Бомонд, Ратібор, Лучіан, Фараон, Нектарій, Бертран. Дівчат – Мілаша, Принцеса, Нуне, Хумора, Авігея, Сумайа, Кармен, Аглая, Аіша, Аполінарія, Стасинія, Дельфіна, Йохана-Клавдія, Мадона Лама, Філофтея.

Найкращі імена, як назвати дитину у 2020 році

Якщо народилися взимку. Для хлопчиків – Іван, Матвій, Федір, Семен та Яків. Для дівчаток – Поліна, Ольга, Міла, Катерина, Анастасія.

Якщо народилися навесні. Для хлопчиків – Григорій, Марк, Ярослав, Захар. Для дівчаток – Дарина, Роксолана, Меланія, Євангеліна.

Якщо народилися восени. Для хлопчика – Данило, Тимофій, Богдан, Святослав. Для дівчаток – Вікторія, Злата, Христина, Кароліна.

Якщо народилися влітку. Для хлопчиків – Максим, Денис, Нестор, Гліб. Для дівчаток – Софія, Марія, Олександра, Божена.

Топ-5 правил, які допоможуть швидко визначитися з ім'ям для дитини

Взаємність вибору. Суперечки між батьками, причиною яких є небажання йти на компроміс, часто гальмують процес вибору імені. І ще вони закладають фундамент для непорозумінь в сім'ї. Попередити небажану напругу можна. Варто лиш почути свого партнера. Не затьмарюйте радість народження дитини суперечками та погодьтеся на компроміс!

Радники. Як краще назвати вашого малюка знають бабусі та дідусі. Інші родичі теж не виняток. Нав'язливі, хоч і максимально завуальовані поради, стають причиною конфлікту у родині вселенського масштабу. Якщо вибір імені для новонародженого ви лишаєте за собою, делікатно поясніть все люблячим родичам. Зайвим це не буде.

Значення імені. Коли здаватиметься, що кращого імені для вашої малечі не знайти – переконайтеся, що значення та символізм не суперечать вашим переконанням або місяцю народження дитини. Кожне ім'я несе особливу енергетику, яка так чи інакше позначатиметься на поведінці.

На честь кого? Давати ім'я дитині на честь родичів або кумирів тенденція досить поширена. Утім, мало хто вірить, що назвавши малюка на честь певної людини, ви одразу визначаєте його долю, яку він послідовно дублюватиме залежно від того, чиє ім'я носитиме. Не радять давати ім'я померлих родичів, особливо тих, які померли раптово або тяжко хворіли. Якщо ж носій імені на честь якого ви бажаєте наректи вашу малечу живий, то лише за його згоди доречно це ім'я давати.

Важливо! Обираючи ім'я дитині, значна частина батьків нехтує важливими критеріями вибору, ставлячи власні інтереси вище дитячих. Щоб не потрапити в тенета недоречної екзотичності або надокучливої посередності, не забувайте про три важливі складові: співзвучність імені з прізвищем та ім'ям по батькові, оригінальність, що межує зі здоровим глуздом та національна приналежність. Далі, вибір за вами!

До теми: Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями