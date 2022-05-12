Як навести в салоні автомобіля ідеальну чистоту: дієві лайфхаки

Відчуття нового автомобіля – безцінне. Його можна повернути за допомогою дорогих детейлінг-процедур. Але можна й самостійно привести в ідеальний вигляд салон. Пояснюємо, як надати автомобілю первозданного вигляду і що для цього використовувати.

Кожен водій періодично замислюється про те, як швидко й недорого навести в машині чистоту. Якщо не хочеш платити за чистку салону на мийці, можна скористатися кількома лайфхаками. Найдієвішими ділимося з тобою на Радіо MAXIMUM.

І ще: Як охолодити салон автомобіля без кондиціонера: 5 способів пережити спеку у машині

З чого почати прибирання у салоні?

Перший крок: прибери килимки, посунь в сторону сидіння, викинь весь непотріб (папірці, чеки, фантики, пластикові упаковки). Якщо возиш в авто домашнього улюбленця, від залишків шерсті можна позбутися за допомогою звичайного скотчу. Намотай на руку клейкою стороною назовні і очисть оббивку.

Потім настає черга пилососа. Пройдись спочатку по стелі, потім по сидіннях. Не забудь зібрати крихти і дрібне сміття з підлоги. Використовуй спеціальні насадки для прибирання важкодоступних місць.

Витягни з машини килимки намочи водою. За допомогою жорсткої щітки відчисть бруд та залиш килимки сушитися. Тим часом займись дверними отворами. Якщо хочеш навести порядок в салоні автомобіля за всіма правилами, не варто залишати без уваги цю частину машини. В іншому випадку твоє генеральне прибирання буде зведене нанівець. Так що відчини настіж двері, протри мокрою ганчіркою прорізи, пороги, торці. Потім витри насухо і оброби ці деталі поліроллю.

Чистка скла, сидінь та приладової дошки

Скло краще очищати спеціальним засобом. Щоб уникнути розводів, нанеси розчин на серветку з мікрофібри та ретельно протри усі вікна. Постарайтеся, щоб речовина не потрапила на тонування, інакше воно потріскається і втратить первісний вигляд.

Тканинні сидіння можна обробити паровим пилососом. Якщо такого немає, використай м'яку щітку і розчини для чищення м'яких меблів. Шкіряні та вінілові елементи миють мильною водою, після чого витирають і просушують. Оббивку зі шкіри покривають ще й кондиціонером.

Легендарна "ведешка" – засіб, який повинен бути в машині у кожного. Сліди від наклейок, жуйки, які прилипли, жир на оббивці, пташині "несподіванки" і будь-які інші плями в салоні і зовні прекрасно видаляються WD-40. Технологія проста: побризкав, почекав, витер. При використанні на текстилі оброблену ділянку добре промий водою.

Приладову панель і деталі з пластику краще протерти вологою тканинною серветкою. Якщо на поверхні є жирні плями – використай засіб для виведення плям або засоби для чищення.

Далі переходь до дверних панелей. Видали зі щілин бруд доступними засобами, протри поверхню, очисть кнопки, важелі, але будь обережний при роботі, щоб не зачепити елементи управління, розташовані на дверях. Поверни на місце килимки та повісь освіжувач з улюбленим ароматом.

Щоб позбутися неприємного запаху в салоні у теплий сезон, деякі автолюбителі радять використовувати воскову свічку або шматочок воску у пластиковому стаканчику. При нагріванні віск поглинає будь-які запахи. Якщо ти використовуєш саме свічку, то у жодному разі не запалюй її. Таким же способом позбавляються від затхлого запаху вдома, але в цьому випадку свічка повинна горіти.

Перед тим, як навести порядок в салоні автомобіля, відкрий багажник і витягни весь його вміст для провітрювання. Вимий і пропилосось багажне відділення. Викинь все непотрібне і зайве, а решта акуратно склади назад.

Ось і все – твоє авто виблискує чистотою. Підтримуй такий стан постійно, тоді не доведеться витрачати по пів дня на прибирання.

Читай також: Як правильно помити автомобіль на мийці самообслуговування за мінімум грошей