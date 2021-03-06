Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки

Усі люди хочуть економити, але не у всіх це виходить. Спеціаліст з вивчення проблем поведінки Венді де ла Роса займається дослідженням звичок, здатних привести до фінансового добробуту. У своїй лекції на TED вона ділиться секретами, які допоможуть домогтися цього.

Розповідаємо, як навчитися відкладати гроші. Ці прості психологічні трюки дозволять накопичувати на омріяну відпустку або інші витрати, які ви раніше не могли собі дозволити.

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1. Плануйте заздалегідь

Венді і її колегам вдалося з'ясувати цікавий факт: люди схильні відкладати значно більше, якщо планують це заздалегідь, а не в той момент, коли гроші вже перебувають у їхніх руках.



Плануйте відкладати гроші заздалегідь / Фото Unsplash

Після подачі податкової декларації у США громадянам повертають частину сплачених мит, і зазвичай ці гроші сприймаються як приємний бонус. Одні витрачають їх на спонтанні покупки, інші використовують для накопичень.

Під час дослідження, в якому фігурували дві групи, у людей дізнавалися, яку частину з повернутих податків вони планують відкласти. Примітно, що ті, хто відповідав на питання відразу після отримання повернення, збиралися зберегти близько 17%. А ось ті, кого питали ще до подачі декларації (без впевненості, що повернення взагалі буде), називали цифри від 17 до 27%.

Така зміна у поведінці пояснюється вірою в себе майбутнього як успішнішу та здатну людину. Хитрість в тому, щоб використовувати це при плануванні заощаджень, закріплюючи зобов'язання перед самим собою.

Скажімо, якщо налаштувати відрахування на депозит певного відсотка з кожної зарплати, то можна уникнути спокуси витратити гроші, коли вони опиняться на карті.

2. Використовуйте перехідні періоди з користю

У психології існує ефект "чистого аркуша", коли на початку року, семестру або перед днем ​​народження підвищується мотивація. Це працює і з накопиченнями, що підтверджує інший експеримент де ла Роса.



Скористайтесь перехідним періодом, щоб накопичувати гроші / Фото Unsplash

Просуваючи сайт для літніх людей по здачу житла, її команда розмістила в соцмережах дві реклами, націлені на одну і ту ж аудиторію – 64-річних користувачів. На першому банері був текст "Ви старієте. Чи готові до пенсії? Оренда кімнат допоможе". На другому ж усього лише замінили "Ви старієте" на "Вам скоро 65", але це дало значно більше переходів і реєстрацій.

Це і є той самий ефект "чистого аркуша", при якому закликом до дії став нагадування про вік. Такі переломні моменти, коли мотивація дуже висока, зручно використовувати для прийняття рішення про заощадження, бажано підкріпивши їх зобов'язаннями.

Просто додайте у календар нагадування за день до свого дня народження і заплануйте фінансову мету.

3. Контролюйте часті дрібні витрати

Дослідження підтверджують, що найбільше люди шкодують про гроші, витрачені на перекушування й обіди поза домом. Подібні дрібні витрати складаються в відчутну статтю витрат і заважають економити. Взявши їх під контроль, можна докорінно змінити ситуацію.



Ускладніть собі непередбачувані витрати / Фото Unsplash

Венді показує це на власному прикладі. Живучи в Нью-Йорку, вона витрачала на райдшерінг понад 2 000 доларів. Ця сума перевищувала оренду квартири. Дівчина обіцяла собі економити, але як і раніше віддавала такі ж суми, поки не змінила свою поведінку.

Вона відв'язала кредитку в додатку райдшерінга і додала дебетову карту з обмеженням у 300 доларів на місяць. Коли ліміт закінчувався, необхідно було пройти процедуру прив'язки нової карти, що зупиняло Венді від спонтанних витрат.

Аналогічним чином можна вчинити й з іншими часто повторюваними витратами – встановити допустимий бюджет і зробити оплату після його перевищення складнішою. Замість підрахунків лімітів зручніше використовувати обмеження за кількістю витрат. Наприклад, Венді дозволила собі користуватися райдшерінгом тільки тричі на тиждень.

Візьміть на озброєння поради Венді, щоб не лише менше витрачати. У вас ще й буде можливість сформувати фінансову подушку, яка може бути не зайвою, якщо у вас виникне, наприклад, бажання вибратися у спонтанну відпустку.

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