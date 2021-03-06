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5 найбільш надихаючих способів почати свій день

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Ранок - фото 1
Ранок / pinterest

Давайте поговоримо про те, як правильно почати ранок, щоб і весь наступний день виявився спокійним і продуктивним. Ці поради підійдуть і чоловікам, і жінкам, і навіть дітям.

Записати 5 хороших ідей

Покладіть перед собою чистий аркуш паперу і просто запишіть п'ять ідей, які першими прийдуть вам в голову. Не фільтруйте їх, не обмірковуйте: просто перенесіть на папір свої думки. Уявляєте, скільки їх накопичиться через місяць? Крім того, це чудовий спосіб запустити розумовий процес.

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Посидіти кілька хвилин в тиші

Ми відкриваємо очі і відразу починається метушня і поспіх. Зачекайте! Дайте собі час подумати про найважливіші речі в житті, поки круговорот справ повністю вас не захопив.

Поснідати правильно

Сніданок – хороший шанс підкинути тілу паливо для розумової і фізичної роботи. Вчені довели, що сніданок стабілізує рівень цукру в крові, від чого залежить наш апетит і енергія.

Зробити найнеприємнішу справу

З'їжте жабу, як говорив Марк Твен. Що це означає? Зробіть найбільш нудну, противну, але обов'язкову справу. Щоб примножити свою мотивацію, уявіть, як добре ви себе відчуєте, коли все буде готово!

Випити склянку води

З вечора поставте біля ліжка пляшку з водою. Як тільки будильник продзвонити, відразу випийте 250, а краще 500 мл води. Чиста вода запускає метаболізм, наповнює тканини і клітини цілющою вологою, допомагає виводити токсини, стає паливом для мозку і сприяє пробудженню організму.

5 найбільш надихаючих способів почати свій день - фото 450404

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Джерело: lifehacker
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