Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"

Ми часто можемо почути вислів "Не хвилюйся", коли хтось намагається нас заспокоїти. Та й самі ми нерідко використовуємо його. Але все ж краще взяти на озброєння інші фрази, які можуть не знецінювати переживання людини, якій ви щиро хочете допомогти.

Щоб заспокоїти схвильовану людину, недостатньо просто порадити їй не переживати. Краще скористатися іншими фразами, які допоможуть не лише позбутися хвилювань, а й покращити своє становище.

Це цікаво: 5 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос

1. "Чим я можу тобі допомогти?"

Реальна допомога значно краща за будь-які заспокійливі слова. Якщо людина потрапила в скрутне становище, постарайтеся допомогти їй. Так, може трапитися і так, що ви нічого не зможете зробити. Але людина побачить, що ви дійсно готові підставити своє плече і прийти на допомогу. Тим самим ви покажете, що на вас можна покластися і в майбутньому.

Навіть якщо ви не можете допомогти людині, вона почуватиметься спокійніше, усвідомлюючи, що її хтось підтримує.

2. "Я розумію, що ти зараз відчуваєш"

Згадайте, як ви самі болісно переживали через що-небудь. У ті моменти ви напевно почувалися самотньо. Коли трапляється щось неприємне, ми схильні думати, що таке могло статися тільки з нами. Але насправді це не так.

Якщо ви були в схожій ситуації, розкажіть людині про свій досвід. Вона довіриться вам і відчує себе набагато краще. Поділіться порадами, як вам вдалося пройти через це. Нехай вона на вашому прикладі побачить, що ця проблема вирішувана.

3. "Це і справді жахіття"

Попри всі ваші зусилля і бажання, ви не в змозі допомогти кожному. Але ви можете просто дозволити людині вилити вам душу. Коли поруч є хтось, хто може в потрібний момент просто вислухати та поспівчувати, – це вже добре. Не можете допомогти ані дією, ані порадою? Просто визнайте проблему людини та дайте їй виговоритися.

Таким чином ви дасте їй зрозуміти, що перед вами можна відкрито висловити емоції та поділитися своїми переживаннями.

Цілком імовірно, що вам вдасться не лише заспокоїти людину, а й допомогти їй. Головне – робити це щиро. Натомість використовувати ці фрази для годиться ми не рекомендуємо, якщо ви не готові дійсно прийти на допомогу.

Читайте також: 5 найбільш надихаючих способів почати свій день