Як навчитися не викидати їжу: поради шеф-кухаря

Шеф-кухар з Нью-Йорка Макс Ла Манна розповів, що треба робити, аби ощадливо використовувати продукти та не викидати їх на смітник.

На думку фахівця, однією з проблем людей є безглузда трата їжі. Приблизно третина всього продовольства або просто гниє на полях, або викидається в сміття.

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Він додає, що викинута їжа навіть впливає на зміни клімату. Оскільки продукти на звалищі гниють і при цьому виділяють метан. Макс Ла Манна вчить тому, як поводитися з продуктами, щоб їх не викидати. Перш за все, вважає шеф-кухар, слід правильно робити покупки. "Ми часто купуємо занадто багато їжі, більше, ніж нам потрібно", – зазначає експерт.

Перед походом в магазин слід скласти список необхідних покупок. Купувати зайве не потрібно. Також, додає Макс Ла Манна, багато людей просто не знають, які саме продукти слід зберігати в холодильнику, а які ні. Результат: продукти швидко псуються.

Також він рекомендує за можливості недоїдену їжу не викидати, а розігрівати або якимось чином приготувати. Ла Манна просить пам'ятати про морозильну камеру. Також він рекомендує ходити на роботу зі своїм обідом.

Макс Ла Манна

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