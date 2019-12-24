Медики розповіли, чому чоловікам особливо корисно їсти огірки

Експерти стверджують, що скоро зможуть лікувати еректильну дисфункцію без усілякої віагри та пов'язаних з нею побічних ефектів. Основним інструментом терапії стане огірок, здатний збільшити приплив крові до статевого органа.

Виявляється, секретною зброєю в боротьбі з еректильною дисфункцією, поширеною серед мільйонів чоловіків, може стати звичайною огірок, що підсилює приплив крові до області пеніса і допомагає таким чином запобігти імпотенцію.

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Еректильна дисфункція найчастіше спостерігається у чоловіків у віці від 40 до 70 років, вона може бути викликана різними причинами, включаючи звуження кровоносних судин, діабет, підвищений рівень холестерину та гіпертонію. Існують різні методи лікування імпотенції, включаючи зміну способу життя, втрату ваги або статини, але найчастіше чоловіки вдаються до допомоги віагри.

Однак автор книги "Природа лікує" Нет Хоуес запевняє, що багаті цитруліном продукти на кшталт огірків покращують ерекцію у чоловіків, які страждають від низького артеріального тиску. Крім того, цитрулін дозволяє організму подолати втому і стрес.

Огірки можуть принести користь чоловічій потенції

В організмі людини цитрулін конвертується в іншу амінокислоту під назвою аргінін, а вона згодом перетворюється на окис азоту. Саме ця речовина і допомагає розслабляти кровоносні судини, покращуючи кровообіг по всьому тілу, включаючи і геніталії.

Під час дослідження за участю 24 чоловіків, які страждають від еректильної дисфункції, 50% представників сильної половини людства відновили ерекцію після одного місяця прийому харчових добавок з цитруліном щодня.

Теоретично здається, що прийом аргініну повинен надати більший ефект, однак цитрулін краще абсорбується організмом. Саме тому огірки і можуть стати новим натуральним засобом лікування імпотенції.

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