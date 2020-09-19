Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Як на нас впливає постійна робота в офісі

  • 13
Робота в офісі - фото 1
Робота в офісі / hbr

Чи може офісна робота заподіяти шкоду здоров'ю людини, якщо щодня з ранку до вечора вона проводить час на робочому місці?

Комп'ютери, освітлення, офісна техніка, мобільні телефони, сидяча робота... офіс однозначно має свою специфіку.

І ще: 5 поширених звичок, які перетворюють у невдаху

Вплив комп'ютерів

Ми всі звикли до комп'ютерів, в більшості офісів встановлені сучасні моделі, тому їх негативний вплив на здоров'я зведений до мінімуму. Більшою мірою шкідливе зорове перенапруження, які відчуває людина протягом робочого дня, порушення кровообігу в нижній частині тіла через малу рухливість. Шкоду можна компенсувати короткими активними перервами і руховою активністю після робочого дня.

Відчуття тривоги і депресії

Рідке перебування на сонці, відсутність фізичних вправ, втома, нездоровий раціон, монотонна і напружена праця призводять до відчуття тривоги і навіть депресії. Це характерно для великого відсотка людей, які працюють в офісі. Щоб уникнути цього результату необхідно більше рухатися, правильно харчуватися, робити невеликі перерви в роботі.

Здоров'я і корпоративна культура

У багатьох великих фірмах прийнято слідувати корпоративній культурі, піклуватися про здоров'я колективу і влаштовувати для співробітників відпочинок. На таких виїзних заходах у співробітників є можливість краще познайомитися, подружитися чи обговорити якісь питання, для яких на роботі немає часу.

Як на нас впливає постійна робота в офісі - фото 426246

Це цікаво: ТОП-5 знаків Зодіаку, які ненавидять відпочивати

Джерело: businessinsider
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 816
Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
  • 13 вересня, 21:49
  • 37594
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 215
Загрузка...
Новини