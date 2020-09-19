Як на нас впливає постійна робота в офісі

Чи може офісна робота заподіяти шкоду здоров'ю людини, якщо щодня з ранку до вечора вона проводить час на робочому місці?

Комп'ютери, освітлення, офісна техніка, мобільні телефони, сидяча робота... офіс однозначно має свою специфіку.

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Вплив комп'ютерів

Ми всі звикли до комп'ютерів, в більшості офісів встановлені сучасні моделі, тому їх негативний вплив на здоров'я зведений до мінімуму. Більшою мірою шкідливе зорове перенапруження, які відчуває людина протягом робочого дня, порушення кровообігу в нижній частині тіла через малу рухливість. Шкоду можна компенсувати короткими активними перервами і руховою активністю після робочого дня.

Відчуття тривоги і депресії

Рідке перебування на сонці, відсутність фізичних вправ, втома, нездоровий раціон, монотонна і напружена праця призводять до відчуття тривоги і навіть депресії. Це характерно для великого відсотка людей, які працюють в офісі. Щоб уникнути цього результату необхідно більше рухатися, правильно харчуватися, робити невеликі перерви в роботі.

Здоров'я і корпоративна культура

У багатьох великих фірмах прийнято слідувати корпоративній культурі, піклуватися про здоров'я колективу і влаштовувати для співробітників відпочинок. На таких виїзних заходах у співробітників є можливість краще познайомитися, подружитися чи обговорити якісь питання, для яких на роботі немає часу.

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