ТОП-5 знаків Зодіаку, які ненавидять відпочивати

Астрологи впевнені, що саме зорі нашептали, кому з нас працювати за трьох, а хто так і буде до кінця життя лінивим.

Близнюки. Якщо роботодавець цікавиться у претендента датою народження, то будьте впевнені, він шукає раба, який буде працювати за мінімалку: і це Близнюки. Представники цього знака мають підвищену активність. Вони не тільки виконують свою роботу, але ще і підстраховують колегу.

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Овен. Його підприємливості та активності всі заздрять білою заздрістю. Поки інші сумніваються, він вже працює над новим проєктом. Він не боїться ризикувати. Дарма що 50% їх витівок приречені на провал. Овнів це абсолютно не засмучує.

Цілеспрямований і старанний Козеріг, у якого поставлена ​​мета, буде із завзятістю її досягати, навіть якщо це заважає його особистому життю. Найчастіше робота і будинок в його свідомості зливаються і він у своїй другій половинці бачить або начальника, або підлеглого і починає відповідно поводитися, як на роботі.

Стрілець без роботи сумує і впадає в депресію. Він може навіть пуститися берега: почати випивати і цікавитися азартними іграми. Він взагалі не може без роботи навіть місяць. Для нього це в моральному плані недозволена розкіш.

Терези є вкрай працьовитим знаком. Але для них важливий результат. Якщо ж у своїй роботі вони не бачать його, то одразу ж звільняються. Серед Терезів багато талановитих художників, поетів і музикантів, але якщо талант не приносить грошей, Терези свій талант закинуть.

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