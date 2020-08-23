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Як можна всіх заспокоїти: Зеленський дав пораду для Лукашенка

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Зеленський - фото 1
Зеленський / dniprograd

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лідеру Білорусі Олександру Лукашенку потрібно провести в країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Euronews.

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"Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць нові вибори. Я йду. Ідіть, хто хоче. Міжнародні спостерігачі. Я всіх би запросив, всіх. І сказав би народу Білорусі: "Будь ласка, вибирайте". І після такого результату не було б питань ні в кого. Я в цьому впевнений", – заявив Зеленський.

Він додав, що за такого розкладу все було б "спокійно, без крові, чесно й увійшло б в історію". Нагадаємо, згодом в Офісі президента відкинули звинувачення Лукашенка в тому, що Україна "наказує" Білорусі провести повторні президентські вибори.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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