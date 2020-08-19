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Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
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Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив кліп на пісню "Героям" спільно з Олегом Собчуком (СКАЙ), Сергієм Солов'єм, Іваном Леньо (KOZAK SYSTEM) та Артуром Данієляном. Новий трек – підтримка і для українських Воїнів, і для протестувальників у Білорусі.
Пісню "Героям" лідер гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець написав близько пів року тому для українських Воїнів, проте зовсім нещодавно розпочались протести в сусідній державі – Білорусі. Більшість людей, які вийшли на вулиці Мінська та інших містах, підтримують ті ж принципи, що й українці в часи Революції Гідності.
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Саме тому БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вирішили зробити пісню двома мовами. Художній переклад білоруською мовою зробив Лявон Вольскі. Участь у записі потужного треку взяли також учасники гуртів KOZAK SYSTEM, СКАЙ та Артур Данієлян. Режисером кліпу "Героям", який знімали на даху найвищої в Україні житлової будівлі (48-поверхівка в центрі Києва), став Артем Григорян.
Кліп БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – Героям:
Текст і слова пісні ГЕРОЯМ
Брате, скажи, як тебе звати?
Брате, згадай, чи ми ще солдати?
Чи наша земля ще є під ногами?
Чи бачиш у снах ще посмішку мами?
Мушу просити тебе побратиме,
Бийся за двох, якщо я загину,
Перші віднесуть Богові душі,
Останніх не буде – бо всіх не подушать!
Нам готують прем’єри,
Зовсім чужих вистав,
"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав".
Герої серцями палають яскраво,
Навіть напів накалу,
Ти на коліна не стала, Героям Твоїм Слава!!!
Встаньте брати! Не майте страху!
Всі не поляжемо в цьому бою!
Ще рано до раю шукати дверей!
Тримайтеся зброї і вільних ідей!
Страху няма, наперад, браты!
Мо, не ўпадзем у траву я і ты.
Яшчэ не для нас дзьверы раю, павер.
Да зброі, за волю! Мы - тут і цяпер.
Нам рыхтуюць прэм'еру
Цалкам чужога шоў.
"Нічога ня спыніць ідэю,
Час якое прыйшоў"!
Героі сэрцы паляць яскрава
І полымя ў рукі бяруць.
Сьвятая ня спыніцца справа,
А значыць Жыве Беларусь!
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