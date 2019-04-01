Як MONATIK зустрів свій день народження у Варшаві: відео

Діма Монатік відзначає сьогодні, 1 квітня, свій день народження – популярному українському співакові виповнилося 33 роки. Артист не втрачає почуття гумору в будь-яких ситуаціях.

Стало відомо, що навіть під час свого свята Монатік не відпочиває. Артист вирушив до Варшави, де в одному з клубів відбувся його концерт. На своїй сторінці в Instagram Монатік опублікування коротке відео по прибуттю до Варшави, в якому зачитав швидко придуманий вірш про свої насичені робочі будні.

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"Я так люблю такий ритм, коли ледь все встигаєш", – каже виконавець.

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