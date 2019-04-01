Оля Полякова здивувала українців несподіваним фото з Зеленським

Українська поп-співачка Оля Полякова шокувала користувачів мережі несподіваним знімком з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Так, на своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала кадр, на якому позує у вечірній сукні, яка оголює її струнку ногу, а поруч з нею стоїть зірка "95 Кварталу".

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"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", – написала Полякова.

Користувачі не втримавшись у коментарях під фото, запитали Олю, чи вона через кілька років також буде балотуватися у президенти.

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