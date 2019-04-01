Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 1 квітня

Оля Полякова здивувала українців несподіваним фото з Зеленським

  • 85
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська поп-співачка Оля Полякова шокувала користувачів мережі несподіваним знімком з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським.

Так, на своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала кадр, на якому позує у вечірній сукні, яка оголює її струнку ногу, а поруч з нею стоїть зірка "95 Кварталу".

І ще: Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019: відео

"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", – написала Полякова.

Користувачі не втримавшись у коментарях під фото, запитали Олю, чи вона через кілька років також буде балотуватися у президенти.

Читайте також: Відома модель здивувала прозорим вбранням (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 968
Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
  • 26 березня, 18:01
  • 552
Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
  • 29 березня, 20:30
  • 1009
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз