Ілон Маск зачитав реп про трагічну історію горили: аудіо

Засновник Space X та Tesla Ілон Маск продовжує дивувати своїми уміннями, цього разу бізнесмен перетворився у репера, записавши трек про горилу Харамбе.

47-річний підприємець Ілон Маск вирішив несподівано презентувати на власному лейблі Emo G Records трек про горилу Харамбе, яку кілька років тому вбили в американському зоопарку.

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Відомо, що історія з твариною у 2016 році сколихнула людей по всьому світу, адже в мережі навіть стартував флешмоб "За Харамбе", у рамках якого учасники розповідали, на що готові. Варто відзначити, що Харамбе убили після того, як до його вольєра потрапив хлопчик. Таким чином працівники намагались уникнути загрози для дитини.

Що ж до Маска, то його хіп-хоп-трек RIP Harambe з автотюном також добре засвітився в мережі, адже його прослухали понад 772 тис. разів за добу, а вподобали більш як 15 тис. користувачів.

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