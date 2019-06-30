Чи здатна кава допомогти вам схуднути

Вчені виявили, що кава може стимулювати вироблення бурої жирової тканини (бурого жиру), тим самим сприяючи зниженню зайвої ваги.

Бурий жир є одним з двох видів жирової тканини у ссавців. На відміну від білої жирової тканини, яка є результатом споживання надлишкових калорій, бура жирова тканина генерує тепло, спалюючи калорії.

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Люди з нижчим індексом маси тіла мають більшу кількість бурого жиру. Підвищення його активності сприяє нормалізації рівня цукру в крові, а також підвищує рівень ліпідів в крові.

Тепер фахівці з'ясували, що стимулювати активність бурого жиру можна за допомогою звичайної кави. Дослідження в лабораторії, а потім і за участю добровольців дозволило встановити, що кофеїн сприяє термогенезу – виробленню організмом тепла для підтримки постійної температури тіла. Після випитого горняти кави бурий жир в області шиї ставав теплішим.

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