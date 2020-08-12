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Як має виглядати корисний сніданок: просте правило

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Правило ідеального сніданку - фото 1
Правило ідеального сніданку

Хоч науковці і сперечаються, чи справді таким важливим є сніданок, але все одно у них є одна спільна думка: трапеза має бути корисною. Тому експерти розповіли, яким має бути перший прийом їжі.

Правильний сніданок повинен забезпечити організм білком та вуглеводами, щоб швидко збадьорити та забезпечити продуктивний день.

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Тому не варто думати, що тарілка з кашею – це нормально. Найкраще доповнювати такі страви білками, адже одні тільки вуглеводи будуть хорошим джерелом енергії. Тим часом яєчня, йогурт чи сир допомагають ще й залишатись ситим аж до обіду, що дозволяє уникнути переїдання та бажання з'їсти щось солодке чи шкідливе.

Як має виглядати корисний сніданок: просте правило - фото 420141

За словами експертів, брак білків у людей завжди супроводжується надмірною кількістю жирів та вуглеводів. А це збільшує шанси на проблеми з вагою та здоров'ям. Тому ідеальний сніданок повинен виглядати, як достатнє поєднання продуктів з вуглеводами, білками та клітковиною. Чудовим прикладом будуть тости з яєчнею та овочами, вівсянка з ягодами та йогуртом та будь-який варіант, який вам до смаку.

Як має виглядати корисний сніданок: просте правило - фото 420142

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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