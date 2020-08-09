Рецепт солодкого королівського омлету, який змусить полюбити сніданки

Омлет є доволі популярним і традиційним варіантом сніданку у людей в різних куточках світу. Тому пора урізноманітнити ранкову трапезу та навчитись готувати королівський омлет, який обожнюють німці та австрійці. Родзинкою страви є яблука!

Омлет має чимало варіацій і, зазвичай, забирає зовсім мало часу, тому ідеально підходить для сніданку. Але інколи навіть ця страва починає набридати, тому пора познайомитись з баварською та австрійською кухнями, які змінять ваше уявлення про цей рецепт. Чому? Бо німці перетворили омлет у справжній десерт, від якого неможливо відмовитись. Він навіть має назву Kaiserschmarrn – "кайзерівський (або королівський) омлет".

І ще: Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів

Королівський омлет: простий рецепт

Інгредієнти:

Яйця (2)

Ванільний цукор (0,5 чайної ложки)

Молоко (4 столові ложки)

Яблуко (1)

Цукор (1 столова ложка)

Борошно (2 столові ложки)

Вершкове масло (2 чайні ложки)

Цукрова пудра (1 столова ложка)

Спосіб приготування:

Відділити білки від жовтків. Білки збити разом з цукром до міцних піків.

Жовтки змішати з ванільним цукром, молоком і борошном до однорідної маси.

Обережно додати білки до жовтків та перемішати.

Почистити та нарізати яблуко на тоненькі шматочки.

Сковорідку змастити вершковим маслом та розігріти.

Викласти рівномірно всю яєчну масу і зверху прикрасити яблуками.

На середньому вогні під кришкою підсмажити отриманий млинець до золотистого кольору. Перевернути та смажити до готовності.

Порозрізати готовий млинець на шматочки та посипати цукровою пудрою.

Це цікаво: Рецепт ароматного лимонного печива: зробить кожен