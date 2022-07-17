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Як легковику повернути направо без порушення ПДР: ситуація, у якій водії часто помиляються
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Водії звикли, що виїзд на смугу для громадського транспорту дозволений у випадку, коли потрібно повернути направо. Але це не завжди так. І часом через неуважність можна нарватися на штраф.
Так, згідно з Правилами дорожнього руху, водії можуть виїжджати на смугу для громадського транспорту лише у випадку, якщо потрібно повернути праворуч і вона відокремлена уривчастою лінією дорожньої розмітки. Якщо смуга суцільна – перетинати її не можна. Але автолюбителі часто не зважають на знаки та розмітку, порушуючи ПДР. Розберемо на Радіо MAXIMUM одну з таких ситуацій.
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Коли не можна повертати праворуч зі смуги для громадського транспорту
Змоделюємо ситуацію: автобус та легковий автомобіль одночасно під'їхали до перехрестя. При цьому автобус стоїть у смузі для громадського транспорту, а машина – у середній смузі. Водій легковика планує повернути праворуч. Як йому виконати маневр, не порушуючи правил дорожнього руху?
Варіанти відповіді:
- Першим повернути траєкторією А
- Повернути траєкторією А, поступившись дорогою автобусу
- Першим повернути траєкторією Б
- Повернути траєкторією Б, поступившись дорогою автобусу
Відповідь, на перший погляд, очевидна. Але є нюанс, який багато хто не помічає.
Правильна відповідь – варіант 1
Стрілка розмітки 1.18 наказує повертати праворуч із другої смуги. Крім того, не можна перелаштовуватися в крайню праву смугу, оскільки вона відділена суцільною лінією розмітки. Ба більше, нема потреби поступатися дорогою автобусу, позаяк Т-подібний світлофор рух прямо йому забороняє.
Який штраф за проїзд по виділеній смузі для автобусів
Якщо водій виїхав на смугу для громадського транспорту й планує рухатися нею далі, то на нього чекає штраф у розмірі 680 гривень. Залежно від ситуації, автолюбитель може отримати штраф на 340 гривень за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки.
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