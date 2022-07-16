Секретна функція в недорогих автомобілях, про яку знають одиниці

Практично в усіх сучасних машинах при русі замки усіх дверей замикаються автоматично. А що, якщо ми тобі скажемо, що така функція може бути й у зовсім бюджетних авто? Слід лише кілька хитрих прийомів.

Часто власники недорогих автомобілів скаржаться, що бракує однієї простої функції – щоб рушив, а двері заблокувалися. Особливо актуально це для батьків малих дітей.

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Проте цілком можливо, що така функція є і у твоїй машині. Річ у тому, що часто у найдоступніших авто на ринку зустрічаються приховані можливості. І про них знає далеко не кожен автолюбитель.

Як самостійно активувати автоматичне бокування дверей

Варіант 1. На більшості автомобілів автоблокування дверей активується утримуванням клавіші блокування протягом 3 – 5 секунд. У момент активації ти почуєш звуковий сигнал.

На більшості автомобілів автоблокування дверей активується утримуванням клавіші блокування протягом 3 – 5 секунд. У момент активації ти почуєш звуковий сигнал. Варіант 2. У багатьох моделей Skoda та Volkswagen функція активується через меню медіасистеми у налаштуваннях автомобіля.

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