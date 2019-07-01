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Як легко видалити кісточки з вишень чи черешень: прості лайфхаки
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Влітку багато господинь роблять закрутки на зиму з вишень та черешень. Також ці ягоди чудово смакують у пирогах, проте головна проблема – кісточки. Ми підготували низку порад, як швидко позбутися кісточок.
Перед тим, як готувати закрутки на зиму з вишень або черешень, потрібно позбутися кісточок, щоб не зламати зуба, й безперешкодно насолоджуватися смаколиками. Читайте далі дієві лайфхаки, як швидко позбутися кісточок.
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Найпростіший та найлогічніший метод – машинка для видалення кісточок. У магазинах та в інтернеті можна купити такий пристрій ціною від 50-100 гривень й дорожче. Проте це не завжди вигідно. Тим більше бувають випадки, коли видалити кісточки потрібно вже й зараз, а часу на таку покупку немає.
Найпопулярніші методи видалення кісточок з вишні та черешні
Пляшка з вузеньким горлишком та паличка. Тут все легко: ставите ягоду на горлишко, паличкою пропихаєте кісточку всередину пляшки. Кісточки залишаються в пляшці, а готові ягоди складайте в окрему миску.
Булавка або шпилька для волосся. Вушком такого підручного пристрою протикайте м'якуш ягоди, піддівайте кісточку та викидайте її.
Пінцет. Діє приблизно так само, як і метод з булавкою – піддівайте кісточку та витягайте її.
Трубочка для коктейлів. Нею ви можете виштовхувати кісточку з вишні чи черешні. Також можете спробувати метод навпаки – втягуйте вакуумом кісточку на себе. Спробуйте, який спосіб вам більше подобається.
Часникочавка. У старих моделях є навіть спеціальний штир на одній ручці, а на іншій – отвір для ягоди.
Саморобний пристрій зі звичайного шприца. Це дешево та сердито. Відрізаєте кінчик та застосовуєте вакуумні властивості й вичавлюєте кісточку.
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