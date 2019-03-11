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Як легко перейти на правильне харчування

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Перший крок до своєї мрії – перегляньте харчування - фото 1
Перший крок до своєї мрії – перегляньте харчування / alev.biz

Харчування взимку, якщо ви поправилися, було стресовим. Продукти, які ви їли, навряд чи містили весь набір корисних вітамінів і мінералів.

На такому тлі обмеження в харчуванні може принести тільки шкоду організму. Про це повідомили дієтологи.

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Як же краще перейти на здорове харчування?

Перший крок до своєї мрії – перегляньте харчування. Приберіть все шкідливе з раціону, а корисні продукти поділяємо на 3-4 прийоми. "Занурюйтеся" в спорт: крок за кроком. Почніть робити ранкову зарядку, підніматися без ліфта на 3-4-й поверх.

Внесіть оновлення в своє нове життя поступово, дозовано, а не відразу: ось головне правило. Тоді зміни будуть проходити без стресу, а ваші зусилля будуть зрозумілими і зручними для вас.

Як легко перейти на правильне харчування - фото 313514

Ставте реальні цілі, наприклад, схуднути за 3 місяці здорового харчування і вправ на 3-4 кг і зберігати досягнуту вагу. Тоді нові звички непомітно стануть вашими вже назавжди. Зробіть це вашим способом життя. Тоді не доведеться весь час худнути до будь-якої дати або сезону.

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