Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа

Влітку особливо хочеться сховатися від спеки і допомогти це зробити може кондиціонер. Утім, якщо в офісі про його наявність вам турбуватися не потрібно, то при виборі пристрою для оселі потрібно зважити всі "За" та "Проти". Розповідаємо вам, як обрати кондиціонер і на що звернути увагу.

Кондиціонер, як і будь-яка кліматична техніка, має низку параметрів, які потрібно врахувати перед тим, як вирушити до магазину по покупку. Власне, з них ми і почнемо!

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Параметри, які варто врахувати при виборі кондиціонера

Площа приміщення. Для того, щоб кондиціонер ефективно справлявся з поставленою перед ним задачею, – потрібно визнатися з площею охолодження. Що ж буде, якщо ви підберете пристрій, який виявиться недостатньо потужним? Насправді, нічого страшного, але потрібно бути готовими до того, що вмикати його необхідно буде частіше та й виставляти "екстремальніші" температури.

Кількість осіб у приміщенні. Цей пункт також не менш важливий, адже кожен із нас виділяє тепло, а також вуглекислий газ. Утім, як правило, для домашнього користування цей пункт не такий важливий, адже мова не йде про підтримку оптимальної температури для кількох сотень людей, котрим доводиться сидіти пліч-о-пліч.

Якщо площа кімнати, яку ви плануєте охолодити, складає 15 метрів квадратних при висоті стелі до 3 метрів – вибирайте кондиціонер на 1,5 кВт потужності.

Визначилися з потужністю кондиціонера? Переходимо до наступного пункту. Мова піде про додаткові функції, які мають бути у кондиціонера.

Важливі функції кондиціонера

Нагрівання повітря. Ця функція буде особливо корисною у міжсезоння, коли опалення ще не увімкнули, а на вулиці вже досить холодно. Втім, не варто забувати, що цей пристрій при надмірному нагріванні приміщення споживає достатньо електроенергії, але це не така вже й висока плата, якщо приходить усвідомлення того, що доведеться провести цілий день у холодній квартирі.

Режим вентиляції. Вентилятором оснащують кожен кондиціонер, аби він міг розподіляти повітряні маси по всьому периметру приміщення. У цьому режимі кондиціонер лише стимулює циркуляцію повітря по квартирі не нагріваючи його, і не охолоджуючи. Таку опцію можна вважати особливо корисною, якщо ваша кімната не на сонячній стороні і ви відчуваєте певний застій повітря.

Автоматичний режим. Іноді варто покластися на автоматику, яка визначить режим роботи й оптимальну температуру, яка має бути в приміщенні. Кондиціонер сам аналізує температуру в кімнаті, Після цього він запускає або охолодження або підігрів.

Осушення повітря. Ще одна корисна опція для власників тих квартир, які погано провітрюються. Власне, за допомогою цього режиму можна позбутися зайвої вологості у квартирі. До слова, цю функцію можна використовувати тоді, коли ви розвісили у квартирі одяг, аби він швидше висохнув.

Фільтрація повітря. Так, кондиціонер не лише охолоджує повітря у квартирі, а й може його очистити від пилу, бруду та навіть бактерій. Особливо ця функція сподобається батькам маленьких дітей, а також алергікам, для яких надзвичайно важливо, аби в квартирі завжди було чисте повітря.

Таймер. Про цей режим ми не будемо багато говорити. Головне – аби він був, адже це дозволяє не перейматися, чи вимкнули ви кондиціонер. Особливо зручною є ця функція ввечері, коли перед сном потрібно трішки охолодити квартиру.

Нічний режим. Ще одна корисна опція, яка ідеально підійде для тих, хто не може заснути в спекотну літню ніч. Пристрій знизить обороти, аби не заважати вам спати. При цьому буде підтримуватися оптимальна температура. Крім того, такий режим не дозволяє суттєво охолодити приміщення, щоб ви посеред ночі не замерзли.

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Встановлення кондиціонера

Підключення кондиціонера – ще одна, не менш важлива, умова правильної роботи цього побутового пристрою. Наполегливо рекомендуємо скористатися послугами компаній, які займаються встановленням кліматичної техніки, аби не лише сповна користуватися принадами кондиціонера, а й не перейматися, що щось піде не так. Потурбуйтесь про себе та свій гаманець!

Маємо надію, що ці поради допоможуть обрати ідеальний пристрій для власної оселі. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте, що комфорт ми створюємо своїми руками, тож потурбуйтесь про те, щоб вам завжди було затишно!

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