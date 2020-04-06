Медики описали типову жертву коронавірусу

Китайські медики вважають, що найбільш незахищеною групою пацієнтів при коронавірусі є чоловіки, старші за 50 років, які страждають хронічними захворюваннями.

Автори дослідження заявили, що більшість летальних випадків на перших етапах спалаху інфекції припало на частку пацієнтів чоловічої статі, старших за 50 років, які страждають неінфекційними хронічними захворюваннями.

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"Це громадяни, які знаходяться в зоні ризику, з гіпертонією, ішемічною хворобою серця або діабетом", – йдеться в заяві фахівців. Висновки були зроблені на основі медичних записів 85 пацієнтів, які були на лікуванні і померлих у двох лікарнях у китайському місті Ухань у період з 9 січня по 15 лютого. Середній вік пацієнтів склав 65,8 року, на чоловіків припало 72,9 відсотка від кількості всіх інфікованих.

Відзначається, що найбільш типовими симптомами у жертв коронавірусу були лихоманка, задишка і втома. З медичних записів хворих зрозуміло, що гіпертонія, ішемічна хвороба серця і діабет були найбільш частими супутніми захворюваннями. Понад 80 відсотків пацієнтів при надходженні мали дуже низький рівень клітин еозинофілів, кількість яких скорочується при гострих респіраторних захворюваннях.

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