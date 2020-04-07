Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси

Кіберзлочинці в багатьох країнах почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус. Їхньою метою є отримання персональних даних громадян для привласнення грошей.

Відзначається, що хакери швидко скористалися ситуацією і активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

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"Кіберзлочинці в більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян в період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їхньою метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів і паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців і т.п. для подальшого привласнення грошей", – попереджають в Національній поліції України.

Зокрема, кіберзлочинці замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують у своїх розсилках посилання на слово "Corona", а також поширюють шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.

З огляду на ці обставини, кіберполіція радить:

використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення;

постійно оновлювати операційну систему;

використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами і постійно оновлювати їх;

не завантажувати підозрілі файли з листів електронної пошти, якщо ви не чекаєте цього листа;

не переходити за сумнівними посиланнями;

завантажувати файли тільки з перевірених ресурсів.

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