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Карантин Коронавірус

Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси

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Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси - фото 1

Кіберзлочинці в багатьох країнах почали маскувати свої атаки під розсилки про коронавірус. Їхньою метою є отримання персональних даних громадян для привласнення грошей.

Відзначається, що хакери швидко скористалися ситуацією і активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

І ще: Які емодзі найчастіше використовують у повідомленнях про COVID-19

"Кіберзлочинці в більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян в період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їхньою метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів і паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців і т.п. для подальшого привласнення грошей", – попереджають в Національній поліції України.

Хакери почали маскувати атаки під повідомлення про коронавіруси - фото 396481

Зокрема, кіберзлочинці замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Для введення в оману вони найчастіше використовують у своїх розсилках посилання на слово "Corona", а також поширюють шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.

З огляду на ці обставини, кіберполіція радить:

  • використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення;
  • постійно оновлювати операційну систему;
  • використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами і постійно оновлювати їх;
  • не завантажувати підозрілі файли з листів електронної пошти, якщо ви не чекаєте цього листа;
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • завантажувати файли тільки з перевірених ресурсів.

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Джерело: cyberpolice
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