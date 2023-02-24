Як користуватися газовою плитою, аби уникнути небезпеки – нагадування від ДСНС

Через часті випадки пожеж та вибухів газових приладів, ДСНС нагадує прості, але важливі правила, щоби запобігти потенційним небезпекам на кухні.

Важливе повідомлення для українців МВС опублікувало на офіційному каналі у Telegram.

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Якщо ви відчуваєте запах газу, негайно перекрийте йому доступ, провітріть приміщення, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення та прилади. Зателефонуйте 104, пише ДСНС.

Дотримуйтеся також таких правил:

Спершу запалюйте сірник, а після — вмикайте газ.

Провітрюйте приміщення, де встановлені газові прилади.

Не перевіряйте тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником.

Не встановлюйте витяжки у вентиляційні канали за наявності газових котлів, адже чадний газ може потрапити до приміщення.

Після користування газом закрийте крани на газопроводі.

У жодному разі не користуйтеся несправною газовою плитою.

Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити та не сушіть над нею білизну.

Не переміщуйте, не встановлюйте та не ремонтуйте газові прилади самостійно — запросіть для цього фахівців.

Ці прості рекомендації допоможуть уникнути смертельної небезпеки.

ДСНС

ДСНС

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