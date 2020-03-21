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У Києві зупиняють увесь громадський транспорт: для кого залишать перевезення
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У Києві посилюють карантин та більше обмежують пересування громадським транспортом. Очільник столиці Віталій Кличко в прямому ефірі звернувся до громадян з приводу протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню інфекції COVID-19.
З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя Києва. А саме:
І ще: Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео
- медичні працівники;
- рятувальники;
- правоохоронці;
- фахівці сфери ЖКГ;
- люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках;
- співробітники стратегічних підприємств.
Обмеження перевезень не торкнеться особистого транспорт!
За словами Кличка, для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких будуть опубліковані вже сьогодні. Їздити працівники в транспорті зможуть виключно за наявності пропуску.
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