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Карантин Коронавірус

У Києві зупиняють увесь громадський транспорт: для кого залишать перевезення

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У Києві зупиняють увесь громадський транспорт: для кого залишать перевезення - фото 1

У Києві посилюють карантин та більше обмежують пересування громадським транспортом. Очільник столиці Віталій Кличко в прямому ефірі звернувся до громадян з приводу протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню інфекції COVID-19.

З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя Києва. А саме:

І ще: Києвом почали їздити авто з гучномовцями, інформуючи про умови карантину: відео

  • медичні працівники;
  • рятувальники;
  • правоохоронці;
  • фахівці сфери ЖКГ;
  • люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках;
  • співробітники стратегічних підприємств.

Обмеження перевезень не торкнеться особистого транспорт!

За словами Кличка, для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких будуть опубліковані вже сьогодні. Їздити працівники в транспорті зможуть виключно за наявності пропуску.

Читайте також: Якою є безпечна дистанція між людьми в громадських місцях: відповідь МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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