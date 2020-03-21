У Києві зупиняють увесь громадський транспорт: для кого залишать перевезення

У Києві посилюють карантин та більше обмежують пересування громадським транспортом. Очільник столиці Віталій Кличко в прямому ефірі звернувся до громадян з приводу протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню інфекції COVID-19.

З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя Києва. А саме:

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медичні працівники;

рятувальники;

правоохоронці;

фахівці сфери ЖКГ;

люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках;

співробітники стратегічних підприємств.

Обмеження перевезень не торкнеться особистого транспорт!

За словами Кличка, для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких будуть опубліковані вже сьогодні. Їздити працівники в транспорті зможуть виключно за наявності пропуску.

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