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Коронавірус Карантин

Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі

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Київ готується до виходу з карантину - фото 1
Київ готується до виходу з карантину / gettyimages

Київська міська державна адміністрація оприлюднила план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у столиці. Дізнайтесь, як Київ буде виходити з карантину та що дозволять відкрити вже з 12 травня.

Як повідомив на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, перший етап виходу з карантину стартує в столиці вже 12 травня за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

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Отож, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих на COVID-10, то вже через два тижні в Києві відкриють:

  • Непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м кв): з вимогою присутності не більше ніж 1 відвідувача на 10 м кв площі приміщення та з обов'язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Натомість великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.
  • Перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта.
  • Кав'ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день.
  • Парки та сквери, де буде дозволено гуляти групами не більше двох людей, якщо з дітьми – двоє дорослих + двоє дітей.
  • Тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці.
  • Невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 м кв та не більше 1 клієнта на 10 м кв.
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 м кв площі приміщення.
  • Автокінотеатри

При цьому в усіх установах та на підприємствах буде запроваджений обов'язковий термоскринінг та масковий режим серед співробітників та відвідувачів.

Якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою), – пояснив мер столиці.

Кличко також підкреслив, що на першому етапі послаблень зачиненими залишаться:

  • школи
  • дитячі садочки
  • дитячі майданчики
  • спортивні майданчики
  • прибережні зони відпочинку

У разі позитивного результату через тиждень-два влада перейде до другого етапу пом'якшення, на якому й дозволять послаблення обмежень щодо їх відвідування.

Громадський транспорт наразі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду, а роботу приміського транспорту мають відновити в першу чергу.

Попри пом'якшення карантину, у публічних місцях ще принаймні протягом місяця всі кияни мають дотримуватися правил безпеки та бути в масках.

Станом на 28 квітня у Києві виявлено 1298 випадків COVID-19. 64 осіб вилікувались, а 23 – загинули. Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 78 людей. Троє з них – медики.

Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі - фото 400583
Як Київ буде виходити з карантину: Кличко пояснив, що відкриють на першому етапі - фото 400584

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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