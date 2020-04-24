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Коронавірус Карантин

У Києві помітили барбершоп на колесах: фотофакт

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У Києві помітили барбершоп на колесах: фотофакт - фото 1

Мобільні барбершопи стали особливо популярними в період пандемії, коли перукарні закриті на карантин. Один з таких зняли на камеру у Києві.

У Києві з'явився перший барбершоп на колесах. Помітили такий барбермобіль недалеко від Моста Метро на правому березі столиці. Автосалон чоловічих стрижок є величезним лакованим авто чорного кольору з золотистим написом "Барбершоп".

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Барбермобілі давно користуються популярністю у світі, але особливо вони стали популярні в період карантину через загрозу коронавірусу, коли перукарні закриті.

У Києві помітили барбершоп на колесах: фотофакт - фото 399870

У Києві помітили барбершоп на колесах: фотофакт - фото 399871

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Джерело: vesti
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