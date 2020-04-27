Метро на карантині: на відео показали київський метрополітен без людей

Зараз у метро Києва є можливість виконувати ремонтні роботи в денний час. Наразі там встановлюють обладнання для людей з інвалідністю.

Поки в метро немає пасажирів, відбуваються ремонтні роботи на станціях. Відео ситуації в київському метро показала КМДА.

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На станції Палац спорту йдуть роботи із заміни колії. Раніше це робили тільки вночі і в дуже короткі терміни. Зараз є можливість виконувати ремонт в денний час. Фахівці працюють на всіх станціях, змінюють системи освітлення, перевіряють системи пожежної безпеки, вентиляційного та помпового обладнання. Тривають ремонти ескалаторів.

Найближчим часом на станціях Арсенальній, Сирець і Лук'янівській почнуть установку обладнання для пересування людей з інвалідністю.

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