Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Як кинути курити за допомогою гри

  • 12
Як швидко кинути курити - фото 1
Як швидко кинути курити

Ніхто не посперечається з тим, що куріння – це шкідлива звичка, але далеко не всім вдається з нею боротись. Тому ділимось дієвим способом кинути курити завдяки грі.

Гейміфікація стала доволі популярним підходом, який дозволяє зробити цікавішими навіть найбуденніші справи, приміром, прибирання чи заняття спортом. Також стратегію гри дуже широко використовують в освіті. Тому не дивно, що її можна застосувати і до прощання з сигаретами. За словами психологів, відмова від куріння у такому форматі проходить легше.

І ще: Які продукти пришвидшують старіння

Для початку варто чітко визначити, що сигарети вороги. Можна їх звинувачувати у всьому, приміром, "покурю – не встигну на автобус". Звісно ж, такий підхід добре працює без фанатизму.

Як швидко кинути курити - фото 431363
Як швидко кинути курити

Далі варто обрати спосіб заміни, щоб у випадках, коли дуже кортить закурити, пропонувати собі якесь приємніше чи корисніше заняття. Наприклад: закурити чи випити чашку смачного чаю з цукеркою. Варто розуміти, що відмова від цієї шкідливої звички збільшить тягу до смачненького, тому щоразу не варто заміняти сигарети та шоколадку, щоб потім не боротись із зайвою вагою.

Ще одна порада: пора розвіяти думку, що куріння – це приємно. Для цього можна обмазати гірчицею фільтр сигарети та відчути всі барви цього заняття. Варіантів є безліч, але важливо зрозуміти, що це не лише шкідливо, а й не приносить задоволення.

Читайте також: Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 3642
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3102
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2594767
Загрузка...
Новини