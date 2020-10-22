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Як кинути курити за допомогою гри
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Ніхто не посперечається з тим, що куріння – це шкідлива звичка, але далеко не всім вдається з нею боротись. Тому ділимось дієвим способом кинути курити завдяки грі.
Гейміфікація стала доволі популярним підходом, який дозволяє зробити цікавішими навіть найбуденніші справи, приміром, прибирання чи заняття спортом. Також стратегію гри дуже широко використовують в освіті. Тому не дивно, що її можна застосувати і до прощання з сигаретами. За словами психологів, відмова від куріння у такому форматі проходить легше.
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Для початку варто чітко визначити, що сигарети – вороги. Можна їх звинувачувати у всьому, приміром, "покурю – не встигну на автобус". Звісно ж, такий підхід добре працює без фанатизму.
Далі варто обрати спосіб заміни, щоб у випадках, коли дуже кортить закурити, пропонувати собі якесь приємніше чи корисніше заняття. Наприклад: закурити чи випити чашку смачного чаю з цукеркою. Варто розуміти, що відмова від цієї шкідливої звички збільшить тягу до смачненького, тому щоразу не варто заміняти сигарети та шоколадку, щоб потім не боротись із зайвою вагою.
Ще одна порада: пора розвіяти думку, що куріння – це приємно. Для цього можна обмазати гірчицею фільтр сигарети та відчути всі барви цього заняття. Варіантів є безліч, але важливо зрозуміти, що це не лише шкідливо, а й не приносить задоволення.
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