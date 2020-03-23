Як Кім Кардашян одягає латексний костюм: епічне відео

Американська зірка реаліті-шоу, актриса і модель Кім Кардашян показала доволі безглуздий процес одягання латексного костюма. При цьому дівчині допомагають двоє людей.Кумедне відео з'явилося в Instagram.

Наряд від французького будинку високої моди Balmain хоч і виглядає на Кім Кардашян досить ефектно, однак, як виявилося, одягатися в нього не так вже й просто. На кадрах видно, щоб одіти костюм з латексу 39-річній зірці знадобилася допомога двох асистентів.

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"У мене вся шкіра болить! Ой, моя попа! Я зараз помру! Чортовий тиждень моди!", – прокоментувала відео Кардашян. Масла у вогонь підливає сестра Кортні, яка додає, що в такому костюмі Кім не зможе ходити в туалет: "Доведеться терпіти до вечора".

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