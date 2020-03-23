Демі Мур показала пікантний архівний знімок без білизни

Відома актриса і модель Демі Мур показала архівний знімок, на якому позувала у кардигані на голе тіло. Відвертий кадр з'явився на сторінці зірки в Instagram.

На опублікованому гарячому фото молода Демі Мур позує на природі, спершись на дерево і поклавши долоні на оголене стегно. Зірка одягнена в білий кардиган без ґудзиків, який частково оголює живіт моделі. При цьому дівчина не одягла під кардиган більше нічого. Волосся Мур зібрала у хвіст.

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У коментарі до знімка красуня написала, що в сучасних реаліях "недбале життя" виглядає інакше. Також зірка висловила надію, що всі залишаться здоровими і позитивними.

Зараз зірки шоу-бізнесу часто публікують пікантні знімки із закликами самоізолюватись і допомогти світу боротися з пандемією коронавірусу.

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