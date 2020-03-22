Дівчина тижня: екзотична модель без комплексів Ерзабель, яка спокушає голими фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ерзабель, – гаряча філіппінська бікіні-модель, яка заводить мережу відвертими знімками.

Готовий до свіженької порції спокусливих фото? Ми відшукали для тебе екзотичну красуню з Філіппін Ерзабель. Як відомо, дівчина знімалася для філіппінського Playboy, проте, на подив, у зірки популярного еротичного глянцю для чоловіків доволі мало підписників в Instagram – лише близько 25 тисяч. Але ми впевнені, що у цієї гарячої штучки стрімко зросте армія шанувальників, адже неможливо пройти повз такі гарячі кадри.

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Нещодавно Playboy оголосили, що у зв'язку з поширенням нового коронавірусу закривають друковане видавництво. Але інтернет-красуням, таким як Ерзабель, явно це не хвилює: сидять в Instagram, збирають підписників, заробляють на рекламі і відчувають себе як риба у воді.

Не виняток і наша сьогоднішня героїня. Бікіні-модель активно публікує на своїй сторінці у соцмережі ну дуже відверті кадри, чим привертає чималу чоловічу аудиторію. Ми ж відібрали для тебе найспокусливіші знімки, які тебе точно не залишать байдужим до Ерзабель. Насолоджуйся:

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