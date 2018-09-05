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Як кава заважає схуднути

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Як кофеїн заважає на дієтах - фото 1
Як кофеїн заважає на дієтах

Науковці пояснили, чому не варто вживати напої з кофеїном під час дієт.

Дієтологи пояснили, що схуднення, сон та кофеїн дуже тісно пов'язані між собою. Тому, якщо ви хочете схуднути, то варто уважно ставитись до того, які напої вживаєте та як спите. Річ у тому, що під час дієт не варто зловживати напоями з кофеїном після 3-4 години дня.

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Експерти з Університету Барселони дійшли до висновку, що кофеїну потрібно 45 хвилин, щоб повністю подіяти на організм, однак ефект від нього триває майже 6 годин.

За словами науковців зі США, якщо за 6 годин до сну випити кави чи чаю, то якість нічного відпочинку буде не надто хорошою. Тому краще відмовитись від ароматного напою чи енергетика, щоб нормально висипатись. Саме якісний сон допомагає швидше худнути та почуватися краще.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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