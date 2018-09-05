Цей алкогольний напій позбавляє зайвої ваги

Науковці виявили, який популярний алкоголь допомагає схуднути.

Ви здивуєтесь, але саме пиво пришвидшує спалення зайвої ваги. Все через ксантогумол - це речовина, яка є в головному інгредієнті пива хмелі. Саме вона допомагає боротись з ожирінням, діабетом та підвищеним тиском.

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Це підтвердив експеримент, під час якого мишей годували жирними стравами, але одній групі додавали ксантогумол, а іншій - ні. Виявилось, що вищі шанси страждати від діабету та зайвої ваги були саме у тих гризунів, які не споживали "пиво".

Який алкогольний напій допомагає схуднути

До слова, недавно британці виявили, що пиво допомагає краще розмовляти іноземними мовами. Однак у будь-якому випадку варто пам'ятати, що не існує корисної дози алкоголю.

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