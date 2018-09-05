Чому потрібно регулярно їсти шоколад

Чому не варто відомвлятись від солодощів

Науковці розповіли, чому не варто відмовлятись від солодощів.

Американські учені з Нью-йоркської медичної школи Icahn виявили, що три плитки шоколаду щомісяця здатні знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань, а також не мають поганого впливу на стан здоров'я.

І ще: Ці популярні продукти погано впливають на мозок

Останні дослідження спростували міф про те, що здорове харчування не обов'язково виключає солодощі.

"Я вважаю, що шоколад є важливим дієтичним джерелом флавоноїдів, які пов'язані зі зменшенням запалення, поліпшенням кровообігу і підвищенням хорошого холестерину. Однак, шоколад також містить жири і цукор, які приносять шкоду", — розповів автор дослідження Чайакріт Кріттанавонг.

Чому не варто відомвлятись від солодощів

Аналіз даних більш як 500 тисяч осіб показав, що помірна кількість шоколаду зменшує ризики серцевої недостатності аж на 23% у порівнянні з тими, хто взагалі не їсть солодощів. У той же час, споживання більше як 3 плиток шоколаду на місяць, підіймає ці ризики на 17%.

Читайте також: Цей кавовий напій суперефективний для схуднення