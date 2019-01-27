У Канаді вулицями розгулював рідкісний єнот-альбінос

У канадському місті Сіфорт помітили рідкісного єнота-альбіноса. Рідкісну тварину вдалося зафіксувати на відео.

Єнота з незвичайним забарвленням запримітила місцева жителька Трейсі Неш. У коментарі для ЗМІ вона розповіла, що спочатку прийняла звірка за опосума. Однак, придивившись уважніше, вона зрозуміла, що перед нею гуляє справжній єнот-альбінос.

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За словами Неш, тварина просиділа біля вікна її будинку кілька хвилин, а потім втекла. Варто також відзначити, що єноти-альбіноси зустрічаються в природі один раз на 750 тисяч особин.

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