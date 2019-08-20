Науковці розповіли, кому найчастіше не щастить в коханні

Британські вчені отримали ще одне підтвердження того факту, що люди, які народилися раніше терміну, менш успішні в особистому житті, ніж ті, хто народився вчасно. Про це повідомила керівник дослідження Марина Мендонка з Університету Ворвіка.

Недоношеною вважається дитина, яка з'явилася на світ до 37 тижнів. Сильна недоношеність супроводжується проблемами з диханням і травленням, також можуть бути проблеми із зором, слухом і когнітивними здібностями.

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Автори показали, що в порівнянні з тими, хто народився в строк, недоношені діти на 23% рідше стають батьками, на 28% рідше вступають у романтичні стосунки, а також на 57% рідше займаються сексом. Такі дані вони отримали після вивчення даних про 4 мільйонів осіб з різних країн. Тенденція зберігалася для чоловіків і жінок різного віку.

Недоношеним дітям у майбутньому складніше будувати стосунки

Найчастіше проблеми виникали у тих, хто народився до 28 тижнів – 67% з них відчували ті чи інші труднощі. Для порівняння, серед людей, що з'явилися на терміні від 31 до 36 тижня, проблеми були лише у 21%.

Це означає, пояснюють автори, що колишнім недоношеним складніше як заводити, так і розвивати стосунки. Батьки повинні приділяти більше уваги не тільки фізичному здоров'ю, але і турботі про соціальні навички дитини.

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