Як і де отримати допомогу з оформленням документів за кордон

Якщо українці загубили або протермінували документи за кордон, то з цим допоможуть Консульства. Під час воєнного стану такі послуги надаються невідкладно. Детальніше про оформлення закордонних документів читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, які послуги зараз надають у консульствах, а також поділились списком онлайн-карт країн, що прийняли найбільше біженців з України.

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Під час воєнного стану у консульстві можна:

Продовжити термін дії власного закордонного паспорта та для дітей;

Внести відомості про дітей молодше 16 років до паспорта одного з батьків;

Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка у вигляді "книжечки"), де відсутні записи латиницею;

Отримати інформаційну підтримку

Важливо: всі ці послуги надають невідкладно

Які країни прийняли найбільше українців: онлайн-карти:

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