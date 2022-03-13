Скільки європейців за зброю для України та санкції проти РФ: результати опитування

У кількох країнах ЄС опитали мешканців, щоб визначити їхнє ставлення до економічного тиску на Росії, а також надання Україні зброї, щоб протистояти вторгненню окупантів. І результати доволі красномовні.

Майже 80% мешканців країн ЄС виступають за санкції проти РФ, хоч вони стануть ударом і для їхньої економіки. Про це йдеться в опитуванні серед громадян Німеччини, Польщі, Італії та Франції, пише ЄП.

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Зазначається, що опитування відбувалось упродовж 3-7 березня, тобто у період після появи найсуворіших санкцій проти РФ. Тому у громадян поцікавились, чи особисто вони підтримують такий економічний тиск на росіян.

У Німеччині та Італії по близько 80% вважають це правильним рішенням (57% з них безумовно підтримують). У Польщі абсолютно "за" виступили 91% опитаних, 79% безумовно "за".

Нижчий рівень підтримки виявився у французів, серед яких 72% погоджуються з тиском санкцій, з яких 48% – безумовно і 24% швидше підтримують. Тільки 16% виступили проти (7% взагалі не підтримують та 9% швидше проти, ніж за).

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Схожою виявилась ситуація і в питанні надання зброї Україні:

Франція: 65% – за, 20% – проти;

Німеччина: 66% – за, 28% – проти;

Італія: 57% – за, 35% – проти;

Польща: 95% – за, 6% – проти.

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