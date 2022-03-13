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війна

Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: інструкція

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Що робити, якщо місто штурмують окупанти - фото 1
Що робити, якщо місто штурмують окупанти / Max Kukurudziak on Unsplash

Російські окупанти руйнують домівки та цілі міста, забуваючи про будь-які моральні та воєнні принципи. Тому дуже важливо бути готовим до будь-яких дій у вашому місті з боку військових РФ. Ця інструкція може врятувати вам життя.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО опублікували пам'ятку на випадок, якщо ваш населений пункт опиниться під атакою російських окупантів. Ці чотири важливі поради допоможуть врятувати життя вам та вашим близьким.

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Що робити, якщо почнеться штурм міста:

  • Заклейте вікна скотчем. Дуже важливо, що клеїти потрібно не лише хрест-навхрест, а всю поверхню вікна. Також не підходьте навіть до заклеєних вікон.
  • Завжди тримайте свій телефон зарядженим. Підготуйте зарядні пристрої та готуйтесь до того, що світло може зникнути.
  • Використовуйте світломаскування у нічний час. Навіть якщо вам потрібно увімкнути світло вночі, то робіть це так, щоб освітлення не було видно з вулиці. Так ворог не дізнається про ваше місце перебування.
  • Під час обстрілу залишайтеся на місці. Не можна вибігати на вулицю.
Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: інструкція - фото 499655

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