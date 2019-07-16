Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як груші допомагають позбутись зайвих кілограмів

  • 13
Як схуднути завдяки груші - фото 1
Як схуднути завдяки груші

Популярний літній фрукт виявився не лише ідеальним солодким смаколиком, а й продуктом для схуднення. Науковці розповіли, як груда допомагає позбутись зайвої ваги та впливає на здоров'я.

Американські науковці з Університету Луїзіани дійшли до висновку, що груші ідеально підходять для схуднення влітку. Виявилось, що ці фрукти допомагають позбутись кілограмів, а також захищають від багатьох захворювань.

І ще: Цей запах відчутно зменшує апетит

Річ у тому, що груші низькокалорійні та багаті на клітковину, тому допомагають швидко втамувати голод і не переїдати. Це підтвердило дослідження, у рамках якого жінки, які вживали щодня по 2 груші, позбувались близько 2,5-3,5 см у талії всього за 2 місяці. До того ж, вона на 35% рідше стикались з різким набором ваги.

Груша покращує метаболізм - фото 341382
Груша покращує метаболізм

Відзначається, що одна середня груша має 24% від добової норми у харчових волокнах, а калій та пектини допомагають активізувати метаболізм та спалювати калорій. Також цей фрукт позитивно впливає на роботу кишково-шлункового тракту, нирок та печінки.

Медики додають, що регулярне вживання груш допомагає зменшити ризики появи діабету, гіпертонії та остеопорозу. Водночас, краще не зловживати цим смаколиком людям, які мають високі ризики діабету чи проблеми з кишківником.

Смаколики з груші допомагають не переїдати - фото 341383
Смаколики з груші допомагають не переїдати

Читайте також: Науковці назвали суттєву перевагу здорового способу життя

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест: Вгадай місто за фотографією!
  • Вчора, 15:00
  • 754
Бійцівський клуб: як змінилися улюблені герої фільму за 20 років!
  • 14 липня, 16:31
  • 571
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
  • 14 липня, 14:19
  • 381
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я