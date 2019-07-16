Як груші допомагають позбутись зайвих кілограмів

Популярний літній фрукт виявився не лише ідеальним солодким смаколиком, а й продуктом для схуднення. Науковці розповіли, як груда допомагає позбутись зайвої ваги та впливає на здоров'я.

Американські науковці з Університету Луїзіани дійшли до висновку, що груші ідеально підходять для схуднення влітку. Виявилось, що ці фрукти допомагають позбутись кілограмів, а також захищають від багатьох захворювань.

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Річ у тому, що груші низькокалорійні та багаті на клітковину, тому допомагають швидко втамувати голод і не переїдати. Це підтвердило дослідження, у рамках якого жінки, які вживали щодня по 2 груші, позбувались близько 2,5-3,5 см у талії всього за 2 місяці. До того ж, вона на 35% рідше стикались з різким набором ваги.

Груша покращує метаболізм

Відзначається, що одна середня груша має 24% від добової норми у харчових волокнах, а калій та пектини допомагають активізувати метаболізм та спалювати калорій. Також цей фрукт позитивно впливає на роботу кишково-шлункового тракту, нирок та печінки.

Медики додають, що регулярне вживання груш допомагає зменшити ризики появи діабету, гіпертонії та остеопорозу. Водночас, краще не зловживати цим смаколиком людям, які мають високі ризики діабету чи проблеми з кишківником.

Смаколики з груші допомагають не переїдати

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