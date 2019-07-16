Цей запах відчутно зменшує апетит

Якщо ви намагаєтесь схуднути, але всі думки зводяться до того, що хочеться щось перекусити навіть тоді, коли ви не голодні, то пора щось змінити. Тут на допомогу прийде запах деяких продуктів, який допомагає знизити апетит.

Виявилось, що ваніль додає чудового аромату не лише випічці та різним смаколикам, а й допомагає боротись з переїданням та зайвими кілограмами. Річ у тому, що аромат цієї спеції перед трапезою дозволяє швидше втамувати голод та не отримати більше калорій, аніж потрібно.

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Психологи пояснюють, що надмірний апетит часто виникає через стрес та різноманітні емоційні проблеми. Відтак аромат ванілі заспокійливо впливає на гіпоталамус, зменшуючи активність вироблення шлункового соку. До того ж, солодкий запах цих прянощів створює ілюзію спожитих солодощів, що ще й покращує настрій.

Цей запах знижує апетит

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