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Хайді Клум у білизні показала пишний бюст

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Хайді без макіяжу в червоному бюстгальтері - фото 1
Хайді без макіяжу в червоному бюстгальтері / Vanity Fair

Відома німецька модель Хайді Клум, яка нещодавно топлес позувала для свого нареченого в Гонконзі, зараз прилетіла в Токіо.

Про це 46-річна зірка повідомила на своїй сторінці в Instsgram, опублікувавши фото і пікантне відео, зняте на тлі пейзажу японської столиці.

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У ролику Хайді без макіяжу в червоному бюстгальтері під музику еротично демонструє вид з вікна паралельно зі своїм пишним бюстом. "Люблю тебе, Токіо", – підписала відео Клум. Цей напис виявився двозначним, оскільки відомо, що Хайді зараз у відносинах з гітаристом німецької групи Tokio Hotel.

У коментарях до відео фоловери висловили захоплення формами Хайді і саркастично помітили, що невідомо, що саме демонструє модель: місто чи свій бюст.

Хайді Клум у білизні показала пишний бюст - фото 339319

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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