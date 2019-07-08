Хайді Клум у білизні показала пишний бюст

Відома німецька модель Хайді Клум, яка нещодавно топлес позувала для свого нареченого в Гонконзі, зараз прилетіла в Токіо.

Про це 46-річна зірка повідомила на своїй сторінці в Instsgram, опублікувавши фото і пікантне відео, зняте на тлі пейзажу японської столиці.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)

У ролику Хайді без макіяжу в червоному бюстгальтері під музику еротично демонструє вид з вікна паралельно зі своїм пишним бюстом. "Люблю тебе, Токіо", – підписала відео Клум. Цей напис виявився двозначним, оскільки відомо, що Хайді зараз у відносинах з гітаристом німецької групи Tokio Hotel.

У коментарях до відео фоловери висловили захоплення формами Хайді і саркастично помітили, що невідомо, що саме демонструє модель: місто чи свій бюст.

Читайте також: Хайді Клум показала стрункі ніжки у міні-платті