Цей чудернацький купальник збентежив жінок своїм фасоном

Злитий купальник-бандо від Jaded London своїм виглядом спереду нагадує величезні плавки, які дотягли до самих пахв. Адже прорізи для ніг в цьому плавальному костюмі закінчуються на рівні грудей.

У твіттері розгорнулося бурхливе обговорення цього оригінального фасону. А хтось навіть висловив припущення, що модель одягла купальник задом наперед.

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Щоб розібратися з незвичайним купальником, достатньо побачити його зворотний бік: ззаду бандо виглядає як бікіні з високими трусиками без бретелей на ліфі. Але і тут не обійшлося без сюрпризу: щоб плавки трималися на місці, їх потрібно зафіксувати зав'язками на талії (той самий пояс, який виробник згадує в назві свого шедевра).

А от дизайн пляжного костюма багато модниць знайшли дуже вдалим. Бренд випустив купальник в ультрамодному наметовому принті, в якому змішалися соковиті помаранчеві апельсини, золотисті ланцюжки і зеброві смуги. Ціна у такого дивного бандо цілком демократична, 40 £ (майже 1,400 гривень).

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