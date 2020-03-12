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Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
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Від 12 березня в Україні оголосили карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Багато працівників перейшли на дистанційну роботу з дому. Читайте далі та дізнайтеся, як ефективно працювати віддалено.
Розклад
Найперше, що ви повинні зрозуміти, що робота не залежить від місця. У вас повинен бути розклад, якого ви дотримуватиметесь, щоб все встигнути. Про це також варто наголосити домашнім, щоб вони розуміли, що не варто вас турбувати у робочий час. Приміром, якщо робота з 10 до 18, то усі справи на цей час відкладаються. Ви можете спробувати зробити щось до 10 або ж вже після 18.
Для того, щоб налаштуватися на роботу, у вас повинно бути спеціальне місце, а не під ковдрою з ноутбуком на колінах. Також ви повинні зробити всю щоденну рутину, ніби ви все одно збираєтеся йти в офіс: душ, сніданок, відповідний одяг. Звичайно, костюм буде зайвим, але ви не маєте сидіти в піжамі.
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Фактори, що відволікають
Бувають випадки, коли ви все одно на щось відволікаєтеся. До прикладу, йдете робити чай і вирішуєте помити посуд. Ставте будильник на 5 хв і не вимикайте його, а відкладайте, щоб він за пару хв знову вам нагадав про себе. Так ви не випадете з часу й повернетеся до роботи досить швидко.
Якщо ви відволікаєтеся на соцмережі, то ставте спеціальні блокування та обмеження. Може бути таке, що ваша робота залежить від соцмереж, тоді ввімкніть сповіщення на телефоні, а у браузері ноутбука закрийте вкладку соцмережі. Так ви дізнаєтеся, що вам хтось написав, але не буде явної спокуси передивитися всі кумедні відео з котами.
Загальна проблема концентрації та постійні відволікання – вам потрібно попрацювати над цим серйозніше та персоналізовано. Для концентрації уваги і побудови свого робочого дня існує безліч різних технік і систем. Наприклад, техніка Pomodoro, метод "Швейцарського сиру", правило "3+2" і ще багато різних методик, серед яких кожен знайде щось відповідне саме для себе.
Депресія
За довгий час вдома ви можете піддаватися поганому настрою, тож потрібно зібрати себе докупи та пригадати ті дні, коли ви встигли зробити стільки, що вистачило б і на тиждень. Осідлайте свою депресію! Бракує спілкування – є інтернет, відеозв'язок, телефон для цього! Звичайно, під час карантину не бажано багато переміщатися громадським транспортом та контактувати з людьми, але ви можете піти в гості до сусідів, якщо добре спілкуєтеся з ними.
Найкраще використовувати час з користю – читайте, слухайте лекції, дивіться, навчіться чомусь новому. Розробіть план справ на день і дотримуйтеся його. Поприбирайте після роботи, займіться англійською, спробуйте нові вправи для розтяжки тощо.
Не дайте домашньому побуті поглинути вас!
Періодичний струс може бути дуже корисним у таких випадках. Якщо не виходить самостійно стежити за перепадами свого настрою та поведінкою, дайте вказівку своїм друзям або близьким робити вам зауваження, якщо надсилаєте їм відео в трусах, з безладом на голові й на фоні. Нехай допоможуть вам, навіть якщо ви чинитимете опір.
В роботі вдома є як плюси, так і мінуси. Насправді в сучасному світі ми, здебільшого, можемо працювати як завгодно. Було б гірше, якби такої можливості зовсім не було.
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