Учені розповіли, кому не варто повертатися до роботи з офісу

Дослідження пролило світло на ефективність співробітників вдома та в офісі

Наразі не всі співробітники компаній повернулися до роботи в умовах офісу. Та й не факт, що усім це потрібно. Так, нове дослідження показало, що частині кваліфікованих працівників узагалі краще залишатися вдома. Дізнайтесь, про кого мовиться.

Видання Harvard Business Review провело масштабне дослідження продуктивності інтелектуальних працівників. Учені повторили свій проєкт 2013 року у 2020 році та прийшли до висновку, що співробітники, що займаються розумовою працею, працюють ефективніше саме з дому.

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Дослідження показало, що локдаун змусив людей сфокусуватися на головному, оскільки вони опинилися наодинці з завданнями.

Як робота з дому вплинула на співробітників?

Співробітники почали витрачати на 12% менше часу на багатолюдні збори та більше спілкуватися у двосторонньому порядку.

та більше спілкуватися у двосторонньому порядку. Також карантин переклав відповідальність на розподіл особистого часу. Це означає, що 50% зайнятого часу тепер іде на дійсно важливі для людини речі .

. Натомість кількість виснажливих завдань скоротилась з 27 до 12% .

. А число завдань, які співробітники готові перекласти на своїх колег, – з 41 до 27%.

Робота з дому ідеально підходить співробітникам, які займаються розумовою працею

Серед негативних факторів роботи з дому учасники назвали дефіцит живого спілкування та пов'язану з ним передачу досвіду, а також обговорення довгострокових планів.

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