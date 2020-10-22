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Як дві краплі води: Джуд Лоу знявся у фільмі зі своїм 24-річним сином

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Джуд і Рафферті Лоу - фото 1
Джуд і Рафферті Лоу / mirror

Голлівудський актор Джуд Лоу і його 24-річний син Рафферті знялися в одному проєкті. Красені з'являться в короткометражній стрічці Капелюх (The Hat).

У мережі опублікували перші постери з головними акторами, які зацікавили кіноманів.

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Режисером короткометражного фільму став Даррен Страугер. Це його перша режисерська робота, тому він не стримував захоплення, що в його проєктах погодилися зіграти Рафферті і Джуд Лоу. Зараз фільм Капелюх номінували на премію Найкращий короткометражний фільм на престижному Лондонському фестивалі. Тому в мережі з'явилися два постери.

На фото видно обличчя Рафферті і Джуда Лоу, складені у своєрідну матрьошку. Але навіть на таких кадрах видно, наскільки схожі між собою актори. Деталі сюжету 6-хвилинного фільму поки тримають в секреті. Відомо тільки, що всі кадри режисер Даррен Страугер зняв в старовинному замку Великобританії.

Як дві краплі води: Джуд Лоу знявся у фільмі зі своїм 24-річним сином - фото 431494

Як дві краплі води: Джуд Лоу знявся у фільмі зі своїм 24-річним сином - фото 431495

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Джерело: thehollywoodnews
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