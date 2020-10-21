У мережі з'явилися кадри з моторошного фільму з Меган Фокс: фото 18+

Чарівна 34-річна актриса Меган Фокс знялася у фільмі "До самої смерті" ("Till Death"). У мережу уже потрапили перші кадри з моторошної стрічки. Рекомендуємо вагітних, дітей і людей з чуттєвою психікою не гортати далі.

У картині "До самої смерті" Меган Фокс зіграла головну роль.

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Режисером фільму про виживання став С. К. Дейл. Це його дебют у повнометражному кіно. Картина знята за сценарієм, який потрапив у Blood list – список з найкращих незнятих фільмів жахів та інших представників "темного жанру". Проєктом займається Millennium Media.

Сюжет фільму До самої смерті

За сюжетом дівчину Емму, яку грає Фокс, аби помститися прикували наручниками до мертвого чоловіка. І це не єдина її проблема. Також за нею вислали двох кілерів, аби ті завершили роботу.

Дивіться перші кадри з фільму "До самої смерті":

Зйомки фільму вже закінчилися. Прем'єра повинна відбутися у 2021 році.

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