Науковці назвали найстрашніший фільм жахів в історії

Якщо раніше чарти найстрашніших фільмів жахів складалися на основі рейтингів і думок критиків, то тепер за справу взялася наука. Британські учені з компанії broadbandchoices підійшли до питання відповідальніше.

Так, під час дослідження 50 піддослідним різного віку довелося переглянути сотню хоррорів, будучи підключеними до датчиків, що фіксують частоту їхнього серцебиття. На підставі чого і був виведений ТОП-35. Тобто чарт вийшов "фактичним", а не суб'єктивним. При цьому зазначено, що, оскільки вибір жанрових стрічок практично невичерпний, тут все-таки без рейтингів не обійшлося – демонструвалися фільми, які мають високі оцінки на агрегаторах IMDb, Rotten Tomatoes і ресурсі Reddit.

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В результаті на вершині опинився фільм Скотта Дерріксона 2012 року "Сіністер" – під час перегляду цієї картини середній пульс глядачів раз у раз підскакував на 32% – до 86 ударів в хвилину. На другому місці опинився "Астрал" (2010) Джеймса Вана, на одній з ключових сцен якого пульсометри показали стрибок аж до 133 ударів. Третє місце – "Закляття" (2013). На цьому фільмі глядачі розхвилювалися до 129 ударів.

Сіністер – дивіться трейлер найстрашнішого фільму жахів:

Інші позиції першої десятки:

"Реінкарнація" (2018); "Паранормальне явище" (2007); "Воно" (2014 року); "Закляття 2" (2016); "Бабадук" (2014 року); "Спуск" (2005); "Візит" (2015).

До другої десятки увійшли "Дзвінок", "Тихе місце", "Жах на вулиці В'язів", "Хелловін", "Техаська різанина бензопилою", "28 днів потому", "Той, що виганяє диявола", "Тиша", "Воно" і "Крик".

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